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Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Основателя Telegram допрашивают в рамках расследования против неназванного лица.
Глеб Владовский 2024-08-26 18:40:40
© Фото: Pavel Durov Instagram.com* Globallookpress

Главе Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом  сообщили в прокуратуре Парижа.

Уточняется, что дело против него открыли 8 июля. Бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, добавили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, срок ареста бизнесмена истекает 28 августа.

Ранее сообщалось, что Дурова задержали за отказ сотрудничать в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере Telegram. В Еврокомиссии прокомментировали задержание бизнесмена на территории Франции, заявив, что правоохранительные органы арестовали Дурова на основании законодательства страны.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не имеет политического характера.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Задержание #Telegram #обвинение #павел дуров #Фарнция
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