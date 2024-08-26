Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Главе Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

Уточняется, что дело против него открыли 8 июля. Бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, добавили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, срок ареста бизнесмена истекает 28 августа.

Ранее сообщалось, что Дурова задержали за отказ сотрудничать в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере Telegram. В Еврокомиссии прокомментировали задержание бизнесмена на территории Франции, заявив, что правоохранительные органы арестовали Дурова на основании законодательства страны.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не имеет политического характера.

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