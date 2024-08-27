Подполковник ФСБ Попов: Запад хочет полного контроля над Telegram

Запад хочет добиться полного контроля над трафиком Telegram, ФСБ же в свое время требовала у мессенджера предоставить доступ к отдельным перепискам, рассказал «Звезде» подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Российские спецслужбы направляли обращение Telegram с просьбой предоставить конкретные данные в рамках закона, их действия были по решению суда. Это происходило в 2018 году, когда ФСБ требовала от Telegram данные для декодирования сообщений конкретных пользователей, которые подозреваются в преступлениях.

Попов отметил, что сейчас речь идет о дублировании всех данных, создании двойников профилей Telegram-каналов и подобных действий.

«К Дурову обращались в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, в том числе чтобы указать конкретные IP-адреса, телефоны некоторых участников Telegram-каналов, которые подозревались в терроризме», - сказал ветеран группы антитеррора «Альфа».

Ранее стало известно, что ассистентку создателя мессенджера Павла Дурова и его телохранителя отпустили после допроса. При этом агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа сообщило о продлении ареста бизнесмена еще на 48 часов.