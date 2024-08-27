МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подполковник ФСБ Попов: Запад хочет полного контроля над Telegram

В 2018 году спецслужбы действовали в рамках закона и по решению суда.
Мария Зайцева 2024-08-27 11:55:25
© Фото: Onur Dogman, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Запад хочет добиться полного контроля над трафиком Telegram, ФСБ же в свое время требовала у мессенджера предоставить доступ к отдельным перепискам, рассказал «Звезде» подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Российские спецслужбы направляли обращение Telegram с просьбой предоставить конкретные данные в рамках закона, их действия были по решению суда. Это происходило в 2018 году, когда ФСБ требовала от Telegram данные для декодирования сообщений конкретных пользователей, которые подозреваются в преступлениях.

Попов отметил, что сейчас речь идет о дублировании всех данных, создании двойников профилей Telegram-каналов и подобных действий.

«К Дурову обращались в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, в том числе чтобы указать конкретные IP-адреса, телефоны некоторых участников Telegram-каналов, которые подозревались в терроризме», - сказал ветеран группы антитеррора «Альфа».

Ранее стало известно, что ассистентку создателя мессенджера Павла Дурова и его телохранителя отпустили после допроса. При этом агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа сообщило о продлении ареста бизнесмена еще на 48 часов.

#Франция #ФСБ #Запад #арест #наш эксклюзив #Telegram #мессенджер #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 