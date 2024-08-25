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ВFM TV: прилет Дурова во Францию после выдачи ордера является загадкой

Основатель Telegram избегал поездок во Францию ​​и Европу, сообщил телеканал.
Владимир Рубанов 2024-08-25 05:38:14
© Фото: lukomore.org, Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров не посещал Францию ​​и Европу с момента выдачи полицейского ордера на его имя, сообщает «360» со ссылкой на ВFM TV. Его прилет в аэропорт Ле Бурже в таких обстоятельствах является загадкой.

Вечером 24 августа Дуров прибыл во Францию ​​из Азербайджана на частном самолете. С ним были женщина и телохранитель. Его задержали прямо на летном поле. Следователи уведомили предпринимателя, что его помещают под стражу.

Дурову может грозить до 20 лет заключения, сообщили местные СМИ. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений из-за слабой модерации в Telegram и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами.

Ордер на Дурова выдало Управление по делам несовершеннолетних судебной полиции на основании предварительного расследования, сообщала газета Parisien. Это подразделение отвечает за борьбу с насилием в отношении несовершеннолетних.

Российское посольство во Франции после новостей о задержании предпринимателя приступило к выяснению деталей его ареста.

Стоимость криптовалюты TON вечером в субботу падала на 14%.

#Франция #расследование #Задержание #арест #Telegram #павел дуров
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