ВFM TV: прилет Дурова во Францию после выдачи ордера является загадкой

Основатель Telegram Павел Дуров не посещал Францию ​​и Европу с момента выдачи полицейского ордера на его имя, сообщает «360» со ссылкой на ВFM TV. Его прилет в аэропорт Ле Бурже в таких обстоятельствах является загадкой.

Вечером 24 августа Дуров прибыл во Францию ​​из Азербайджана на частном самолете. С ним были женщина и телохранитель. Его задержали прямо на летном поле. Следователи уведомили предпринимателя, что его помещают под стражу.

Дурову может грозить до 20 лет заключения, сообщили местные СМИ. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

Правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений из-за слабой модерации в Telegram и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами.

Ордер на Дурова выдало Управление по делам несовершеннолетних судебной полиции на основании предварительного расследования, сообщала газета Parisien. Это подразделение отвечает за борьбу с насилием в отношении несовершеннолетних.

Российское посольство во Франции после новостей о задержании предпринимателя приступило к выяснению деталей его ареста.

Стоимость криптовалюты TON вечером в субботу падала на 14%.