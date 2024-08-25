Цена криптовалюты TON падала на 14% после новостей о задержании Дурова

Цена криптовалюты Toncoin снижалась на 14% после сообщений об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Затем произошла коррекция до примерно -11%, и сейчас монета торгуется по цене примерно 6 долларов.

Toncoin (TON) был создан командой Telegram и изначально назывался GRAM (GRM). В 2020 году Дуров сообщил, что больше не имеет отношения к этому проекту.

Первоначальные планы Дурова выпустить монету в широкое обращение столкнулись с сопротивлением регулятора в США, где токен признали ценной бумагой, после чего американский суд запретил выпуск криптовалюты.

Павла Дурова задержали во Франции по обвинению к причастности к незаконному обороту наркотиков и прочим тяжким преступлениям. Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими правоохранительными органами и отказывался от модерации, сообщили СМИ.

Основателю Telegram может грозить до 20 лет заключения.