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Цена криптовалюты TON падала на 14% после новостей о задержании Дурова

Toncoin создан командой Telegram. В 2020 году Дуров сообщил, что больше не имеет отношения к этому проекту.
Владимир Рубанов 2024-08-25 00:32:01
© Фото: tradingview.com

Цена криптовалюты Toncoin снижалась на 14% после сообщений об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Затем произошла коррекция до примерно -11%, и сейчас монета торгуется по цене примерно 6 долларов.

Toncoin (TON) был создан командой Telegram и изначально назывался GRAM (GRM). В 2020 году Дуров сообщил, что больше не имеет отношения к этому проекту.

Первоначальные планы Дурова выпустить монету в широкое обращение столкнулись с сопротивлением регулятора в США, где токен признали ценной бумагой, после чего американский суд запретил выпуск криптовалюты.

Павла Дурова задержали во Франции по обвинению к причастности к незаконному обороту наркотиков и прочим тяжким преступлениям. Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими правоохранительными органами и отказывался от модерации, сообщили СМИ.

Основателю Telegram может грозить до 20 лет заключения.

#Франция #криптовалюта #Задержание #падение #Telegram #павел дуров #TON #Toncoin
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