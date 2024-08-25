Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российское посольство во Франции сразу же после новостей о задержании предпринимателя Павла Дурова приступило к выяснению деталей его ареста.

«Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости», - написала Захарова в своем Telegram.

Высокопоставленный дипломат также напомнила о том, как в 2018 году западные профильные структуры осудили российское решение заблокировать Telegram и выступили с коллективными обращениями к международным организациями - ООН, ЕС и другим. НПО требовали «прекратить создавать препоны» соцсети, написала дипломат.

На этом фоне Захарова спросила у представителей НПО, будут ли они требовать у Франции освобождения Дурова или «проглотят языки».

Напомним, основателя Telegram задержали в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ордер на арест был выдан за несколько минут до его приземления во Франции на основании предварительного расследования Управлением по делам несовершеннолетних.

По данным французских СМИ, Дурову может грозить до 20 лет во французской тюрьме. В частности, его обвиняют в пособничестве педофилии, мошенничеству, терроризму.