МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

Захарова напомнила, как в 2018 западные НПО требовали от российской стороны «не создавать препоны» Telegram, и поинтересовалась у них, «проглотят ли они языки» сейчас.
Елизавета Кондрикова 2024-08-25 03:16:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российское посольство во Франции сразу же после новостей о задержании предпринимателя Павла Дурова приступило к выяснению деталей его ареста.

«Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости», - написала Захарова в своем Telegram.

Высокопоставленный дипломат также напомнила о том, как в 2018 году западные профильные структуры осудили российское решение заблокировать Telegram и выступили с коллективными обращениями к международным организациями - ООН, ЕС и другим. НПО требовали «прекратить создавать препоны» соцсети, написала дипломат.

На этом фоне Захарова спросила у представителей НПО, будут ли они требовать у Франции освобождения Дурова или «проглотят языки».  

Напомним, основателя Telegram задержали в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ордер на арест был выдан за несколько минут до его приземления во Франции на основании предварительного расследования Управлением по делам несовершеннолетних.

По данным французских СМИ, Дурову может грозить до 20 лет во французской тюрьме. В частности, его обвиняют в пособничестве педофилии, мошенничеству, терроризму.

#Франция #Мария Захарова #Задержание #Telegram #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 