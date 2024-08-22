Верховный суд Венесуэлы назвал Мадуро избранным президентом

Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты президентских выборов в стране и признал Николаса Мадуро избранным главой государства, сообщает телеканал Telesur.

«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», - говорится в сообщении телеканала.

В отношении экс-кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса должны быть предприняты меры в связи с его неявкой на заседание суда, в отличии от других кандидатов, сообщили правоохранители.

Напомним, выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. На следующий день по стране прокатилась волна беспорядков и уличных демонстраций. Несогласные с результатами голосования забрасывали полицейских камнями, жгли покрышки и перекрывали улицы. В крупных городах мародеры грабили магазины.

Власти США и Евросоюза поспешили призвать Николаса Мадуро покинуть президентский пост. В Брюсселе также усомнились в правдивости результатов голосования. Президент Мадуро счел это попыткой госпереворота.