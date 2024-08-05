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В ЕС заявили о невозможности признания результатов выборов в Венесуэле

Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не опубликовал официальные протоколы голосования с избирательных участков.
Ирина Егорова 2024-08-05 02:40:58
© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress

Результаты выборов в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом, «не могут быть признаны», заявили в Евросоюзе. Национальный избирательный совет был обязан опубликовать официальные протоколы голосования с избирательных участков, однако до сих пор этого не сделал, что вызывает лишь больше сомнений по поводу достоверности результатов.

«Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, не могут быть признаны», - говорится в тексте пресс-релиза, размещенном на сайте Совета ЕС. 

Также там говорится о возможной победе Эдмундо Гонсалес Уррутия на основе анализа копий протоколов голосований на выборах, опубликованных оппозицией. Европейский союз призывает к дальнейшей независимой проверке результатов выборов с привлечением организации, пользующейся международной репутацией. 

Президентские выборы в Венесуэле прошли в конце июля, Национальный избирательный совет (CNE) подтвердил переизбрание 61-летнего Николаса Мадуро на третий шестилетний срок с 2025 по 2031 год. Он набрал 51,2% голосов. 

Несогласные с результатами выборов начали массовые протесты в столице Венесуэлы Каракасе.  Тысячи людей заполонили улицы города, заявляя о своем несогласии с результатами.

#Выборы #венесуэла #Николас Мадуро #результаты
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