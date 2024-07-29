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Путин сердечно поздравил Мадуро с победой в президентских выборах

Российский лидер отметил, что венесуэльский лидер - всегда желанный гость в РФ.
Глеб Владовский 2024-07-29 12:26:38
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сердечно поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы Венесуэлы. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям», - подчеркнул глава государства.

Путин также выразил готовность к продолжению совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», - добавил российский лидер.

Напомним, что Мадуро третий раз подряд переизбрался на пост главы государства.

#в стране и мире #венесуэла #Владимир Путин #Николас Мадуро #поздравительная телеграмма
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