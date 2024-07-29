Путин сердечно поздравил Мадуро с победой в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин сердечно поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы Венесуэлы. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям», - подчеркнул глава государства.
Путин также выразил готовность к продолжению совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
«Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», - добавил российский лидер.
Напомним, что Мадуро третий раз подряд переизбрался на пост главы государства.
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