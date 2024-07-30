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В Каракасе протестующие бросили в полицию бутылки с зажигательной смесью

В Каракасе правоохранители выставили кордоны на центральном проспекте у дворца президента, протестующие начали бросать в них бутылки с зажигательной смесью.
Марина Крижановская 2024-07-30 02:52:51
© Фото: Rafael Hernandez dpa Globallookpress

В центре Каракаса, столицы Венесуэлы, протестующие начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью, также слышны звуки клаксонов и звон кастрюль, по сведениям корреспондента РИА Новости.

Журналисты BBC сообщили о применении слезоточивого газа против толпы стражами правопорядка.

«BBC видела, как вооруженный военный конвой направлялся к президентскому дворцу, а в кузовах автомобилей стояли солдаты в балаклавах с большими винтовками. Полиция применила слезоточивый газ, когда в столице Венесуэлы вспыхнули протесты на следующий день после того, как Мадуро объявил о своей победе», - заявило СМИ.

Стычки между сторонниками оппозиции и властями происходит на проспекте Урданета в центре города. Там же выстроились силовики со щитами и другими спецсредствами, власти усилили охрану зданий Национальной ассамблеи и Избирательного комитета.

Немногим ранее в Каракасе неоднократно прозвучали выстрелы.

#в стране и мире #венесуэла #Николас Мадуро #каракас #результаты выборов #Выборы президента #зажигательная смесь #протестующие
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