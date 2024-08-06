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Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против Гонсалеса и Мачадо

Их подозревают в подстрекательстве к мятежу и преступном сговоре.
Ирина Егорова 2024-08-06 02:35:04
© Фото: Luis SotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо.

Их подозревают в подстрекательстве к мятежу. Сообщается, что они ложно называли победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом.

В тексте заявления, опубликованном генпрокурором Венесуэлы в Х сообщается, что Гонсалеса и Мачадо также подозреваются в «узурпации полномочий», «распространении ложной информации для нарушения общественного спокойствия», «подстрекательстве к неповиновению законам» и «преступном сговоре».

Президентские выборы в Венесуэле прошли в конце июля, Национальный избирательный совет (CNE) подтвердил переизбрание 61-летнего Николаса Мадуро на третий шестилетний срок с 2025 по 2031 год. Он набрал 51,2% голосов. Избранного президентом Николаса Мадуро Блинкен обвинил в «недемократичных» арестах протестующих, несогласных с результатами выборов. Также венесуэльского лидера обвинили в якобы угрозах в адрес своих оппонентов.

#Выборы #венесуэла #оппозиция #генпрокуратура #Мятеж
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