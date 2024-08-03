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США и ЕС призвали Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы

Главе государства пригрозили ответственностью в случае сохранения своих полномочий.
Глеб Владовский 2024-08-03 08:33:58
© Фото: Jeampier Arguinzones, dpa, Globallookpress

Евросоюз и США призвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро снять с себя полномочия главы государства. Совместное заявление опубликовано  на сайте американского сената.

Отмечается, что главу государства могут привлечь к ответственности в том случае, если он не снимет с себя полномочия.

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать сообща, чтобы привлечь Мадуро к ответственности», - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении призвали прекратить гонения в отношении оппозиции.

Ранее сообщалось, что США назвали оппонента Мадуро Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов в Венесуэле.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Национальный избирательный совет объявил о победе Николаса Мадуро с 51,2% голосов. После выборов в стране вспыхнули беспорядки

#в стране и мире #сша #венесуэла #ЕС #Николас Мадуро #президентские выборы
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