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Российские войска освободили пять населенных пунктов за неделю

Все населенные пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-08-02 16:28:29
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России освободили пять населенных пунктов за неделю. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Каждый из этих населенных пунктов был взят под контроль активными действиями подразделений группировки войск «Центр».

Все освобожденные населенные пункты - Лозоватское, Волчье, Ленинское, а также Прогресс и Евгеновка - находятся на территории Донецкой Народной Республики. 

Также сообщается, что за неделю российские Вооруженные силы нанесли 11 групповых ударов по врагу - они были нанесены высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #освобождение #российские войска #СВО
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