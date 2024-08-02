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ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по врагу за неделю

Эти групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 27 июля по 2 августа.
2024-08-02 16:00:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», - говорится в недельной сводке Минобороны о проведении специальной военной операции.

В ходе ударов, которые наносились с 27 июля по 2 августа, российские военные поразили предприятия ВПК Украины, где производилась и ремонтировалась бронетехника, а также цеха сборки и места хранения ударных дронов.

Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, удалось поразить склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты дислокации украинских военных и наемников.

Также за неделю противник потерял три пусковые установки и РЛС американского ЗРК Patriot. Отличились и силы ПВО, которым удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. За указанный период сложили оружие и сдались в плен 59 украинских военных, из них 33 в зоне ответственности группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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