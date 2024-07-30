Российские войска освободили населенный пункт Ленинское в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ленинское на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо взятия под контроль населенного пункта, удалось улучшить тактическое положение, добавляет ведомство. В зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти бригад и отразили шесть контратак противника.

Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 315 человек, а также ВСУ лишились танка, двух БМП, шести автомобилей и двух буксируемых орудий Д-30.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об уничтожении РЛС воздушной разведки «Марс-Л». Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Между тем средства ПВО сбили семь реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, ракету, выпущенную с помощью американского ЗРК Patriot и 45 дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.