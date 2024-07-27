Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

Российские военнослужащие нанесли поражение противнику в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли до 425 военнослужащих. Уничтожены танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 американского производства, пять автомобилей, 122-миллиметровая САУ «Гвоздика» и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.