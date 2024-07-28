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ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР

Кроме этого, подразделения группировки «Центр» нанесли огневое поражение формированиям четырех украинских бригад за сутки.
2024-07-28 13:32:31
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Центр». 

Кроме этого, сообщается, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиями 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад, а также формированиям 142-й пехотной бригады ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Желанное, Димитров, Новогродовка, Дзержинск и Белая Гора на территории ДНР. 

В зоне ответственности группировки были отражны три контратаки штурмовых групп неприятеля. 

Сообщается, что подразделениями «Центра» за сутки было уничтожено до 385 украинских боевиков и пять автомобилей, а также две 227-миллиметровые установки РСЗО M270 MLRS американского производства, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 100-миллиметровые пушки «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что расчет Д-30 уничтожил укрепления ВСУ вместе с пехотой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Прогресс #Евгеновка
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