Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Центр».

Кроме этого, сообщается, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиями 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад, а также формированиям 142-й пехотной бригады ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Желанное, Димитров, Новогродовка, Дзержинск и Белая Гора на территории ДНР.

В зоне ответственности группировки были отражны три контратаки штурмовых групп неприятеля.

Сообщается, что подразделениями «Центра» за сутки было уничтожено до 385 украинских боевиков и пять автомобилей, а также две 227-миллиметровые установки РСЗО M270 MLRS американского производства, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 100-миллиметровые пушки «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что расчет Д-30 уничтожил укрепления ВСУ вместе с пехотой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.