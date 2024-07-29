Российские войска освободили Волчье в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волчье на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Также в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад противника в ДНР и отразили восемь контратак киевских формирований.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 400 человек. Помимо живой силы, враг лишился танка, БМП Bradley, буксируемого орудия М777, двух буксируемых орудий Д-30 и противотанковой пушки «Рапира».

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что за сутки ВС РФ уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».

Кроме того, отличились силы ПВО. За сутки сбиты две корректируемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 68 дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.