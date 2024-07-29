МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Волчье в ДНР

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Центр».
2024-07-29 14:07:28
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волчье на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Также в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные нанесли поражение формированиям шести бригад противника в ДНР и отразили восемь контратак киевских формирований.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 400 человек. Помимо живой силы, враг лишился танка, БМП Bradley, буксируемого орудия М777, двух буксируемых орудий Д-30 и противотанковой пушки «Рапира».

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что за сутки ВС РФ уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М».

Кроме того, отличились силы ПВО. За сутки сбиты две корректируемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 68 дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #МО РФ #СВО #волчье
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 