Харрис на первом предвыборном митинге перешла в наступление на Трампа

Сегодня стало известно, что дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября. Хоть и Харрис пока официально не кандидат от демократов, но большая игра явно началась. Несколько агентств, включая Reuters, выложили данные опросов, по которым вице-президент якобы опережает Трампа. Сам Трамп уже заявил, что Харрис ему не конкурент.

Вчера Байден впервые показался на публике и развеял мифы о своей смерти, после объявлений о выходе из предвыборной гонки.

«Я обращусь к нации из Овального кабинета с речью о том, что ждет меня впереди и как я завершу работу для американского народа», - написал американский президент.

Присутствие Байдена в Белом Доме уже скорее формальное, чтобы избежать оговорок и промахов президента, за которые администрация уже не хочет оправдываться - большую часть публичных выступлений берет на себя заместитель.

Накануне Харрис выступила на митинге в штате Милуоки - месте силы республиканцев, где Трампа выдвинули в кандидаты.

«До того как меня избрали вице-президентом, до того как я стала сенатором Соединенных Штатов, меня избрали генеральным прокурором штата Калифорния, а до этого я была прокурором в суде. На этих должностях я боролась с преступниками всех мастей. Хищниками, которые плохо обращались с женщинами; мошенниками, обманывающими потребителей; жуликами, нарушавшими законы ради своей выгоды. Так что послушайте меня: я знаю типаж Дональда Трампа», - заявила вице-президент США Камала Харрис.

В ответ Трамп заявил, что готов к дебатам с Харрис, которые могут пройти уже в начале сентября.

«Я бы хотел провести дебаты с ней. Но я бы предпочел дебатировать за страну, а не за себя лично. Посмотрите на ее идеи. Если она победит, то вернется к открытым границам и разрушит страну. Нашей страны не будет. Вы это знаете, я это знаю, но я не уверен, что они об этом знают, потому что это часть их игры - заполучить этих людей, которые рвутся через границу, в качестве потенциальных избирателей», - считает Трамп.

Социологи публикуют первые, после выхода Байдена из гонки, рейтинги одобрения. Опрос агентства Reuters показал, что Харрис опережает Трампа. В остальных опросах - преимущество за республиканцем, причем, по некоторым данным, с большим отрывом. Теперь все внимание «красных» не к Байдену, а к Харрис: один из конгрессменов-республиканцев внес резолюцию об импичменте вице-президента за «преступления и проступки». В документе прилагают ряд серьезных нарушений, в которых обвиняют Харрис.

Штаб Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию с требованием не допустить попытку перевода оставшихся на балансе кампании Байдена почти 92 миллионов долларов в счет Харрис.

В российском МИДе отметили, что комментировать предвыборные перипетии дело абсолютно неблагодарное. Мария Захарова указала на антидемократичность происходящего в Штатах, которая зашкаливает: покушение на Трампа, возня вокруг непрозрачности с президентом Байденом и его решение уйти из президентской гонки, пропустив вперед, очевидно под давлением окружения, вице-президента США Харрис.