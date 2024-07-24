МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп подал жалобу после передачи Харрис $96 млн кампании Байдена

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден после выхода из гонки должен компенсировать республиканцам деньги, потраченные на кампанию против него.
Ян Брацкий 2024-07-24 03:43:43
© Фото: Maik Meyer, Keystone Press Agency, Global Look Press

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа счел нарушением закона передачу средств кампании главы Белого дома Джо Байдена вице-президенту Камале Харрис и подал соответствующую жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь о сумме в $96 млн, которые Байден передал Харрис сразу после объявления о том, что он отказывается от дальнейшей борьбы за президентское кресло. Подобную передачу денег агентство назвало феноменом.

Напомним, выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Изначально действующий глава государства планировал представлять на них демократическую партию.

Однако, 21 июля Джо Байден заявил, что не намерен добиваться переизбрания и отработав свой президентский срок уйдет с поста. Выйдя из гонки он поддержал выдвижение на высший государственный кандидатуру пост вице-президента Камалы Харрис. 

#сша #Трамп #Выборы #Вашингтон #байден #харрис
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 