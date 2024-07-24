Трамп подал жалобу после передачи Харрис $96 млн кампании Байдена

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа счел нарушением закона передачу средств кампании главы Белого дома Джо Байдена вице-президенту Камале Харрис и подал соответствующую жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь о сумме в $96 млн, которые Байден передал Харрис сразу после объявления о том, что он отказывается от дальнейшей борьбы за президентское кресло. Подобную передачу денег агентство назвало феноменом.

Напомним, выборы президента в США состоятся 5 ноября 2024 года. Изначально действующий глава государства планировал представлять на них демократическую партию.

Однако, 21 июля Джо Байден заявил, что не намерен добиваться переизбрания и отработав свой президентский срок уйдет с поста. Выйдя из гонки он поддержал выдвижение на высший государственный кандидатуру пост вице-президента Камалы Харрис.