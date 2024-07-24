Reuters: Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей

Вице-президент США и возможный кандидат на президентских выборах от демократов Камала Харрис опережает по уровню поддержки избирателей бывшего главу государства и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения агентства Reuters.

Согласно исследованию, 44% опрошенных проголосовали бы за Харрис, если бы выборы проводились сегодня, 42% - за Трампа. Опрос проводился 22-23 июля, то есть сразу после объявления действующим американским президентом Джо Байденом о выходе из предвыборной гонки.

Уточняется, что в предвыборном штабе Трампа объяснили рост поддержки вице-президента широким освещением в СМИ ее возможной кандидатуры на ноябрьских выборах.

Такой же опрос проводился в начале прошлой недели 15-16 июля, в тот момент Харрис и Трамп обладали одинаковой поддержкой населения и набрали по 44%, добавили в агентстве. Ранее экс-президент заявлял, что Харрис будет победить легче, чем Байдена.

Выборы в США состоятся 5 ноября, перед этим 10 сентября планируется провести теледебаты. Первые дебаты состоялись в июне, «провальное» выступление Байдена привело к призывам со стороны его однопартийцев снять кандидатуру на предстоящих выборах.