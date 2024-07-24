Politico: дебаты между Трампом и Харрис пройдут 10 сентября

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис запланированы на 10 сентября, сообщает Politico. Их организатором выступит телеканал ABC.

Сам экс-президент выразил готовность встретиться с Харрис «лицом к лицу не один раз». Он добавил, что мероприятие состоится несмотря на то, какой телеканал выступит его организатором, и заявил, что «дебаты важны для президентской гонки».

Трамп со своим предыдущим оппонентом Байденом ранее договорились о двух дебатах - 27 июня, организованных CNN, и 10 сентября, которые будут транслироваться по телевидению на ABC. После «провального» выступления Байдена его однопартийцы призвали его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Президент США поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своей замены. Но отметил, что не намерен добиваться переизбрания и планирует отработать свой срок.