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Харрис пообещала победить на выборах президента США

Она также заявила, что ее поддерживает достаточно демократов, чтобы она стала официальной заменой Джо Байдену от Демократической партии.
Ирина Егорова 2024-07-23 22:23:40
© Фото: Ting Shen - Pool via CNPConsolidated News Photos, Globallookpress

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что заручилась достаточной поддержкой среди демократов, чтобы официально заменить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом она заявила на митинге в Милуоки.

Также она пообещала одержать победу на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре.

Харрис поблагодарила за поддержку президента США Джо Байдена и отметила значимость его работы. По ее словам, он за один срок оставил наследия больше, чем те, кто отработал на аналогичном посту два срока подряд, передает РИА Новости. 

О том, что глава Белого дома не намерен добиваться переизбрания стало известно ранее. В своем обращении Байден поддержал Харрис. За несколько часов она собрала рекордную сумму пожертвований и успела провести переговоры с видными демократами в конгрессе.

К слову, выдвижение Камалы Харрис кандидатом на осенних выборах в США поддержали более 500 делегатов съезда демократической партии. Всего в августовском съезде примут участие около 4700 человек. Аналитики считают, что поддержка вице-президента продолжит расти.

#сша #Выборы #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис #митинг #кандидатура
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