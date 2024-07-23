Байден впервые появился на публике после отказа от предвыборной гонки

Президент США Джо Байден впервые после объявления об отказе от президентской гонки появился на публике. Он попал в объективы журналистов, когда поднимался на борт самолета.

Ранее американские СМИ сообщили, что Джо Байден в предстоящую среду выступит с обращением к нации. Ожидается, что в своей речи глава Белого дома объяснит, почему он отказывается от дальнейшего участия в президентской гонке.

Напомним, в минувшее воскресенье американский лидер заявил, что не будет претендовать на переизбрание и призвал своих однопартийцев поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Джо Байден особо подчеркнул, что не собирается уходить в отставку и отработает весь положенный срок. Выборы нового президента состоятся в США в ноябре этого года.

В Кремле решение Байдена комментировать отказались. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос должен заботить американских избирателей.