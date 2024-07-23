МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден впервые появился на публике после отказа от предвыборной гонки

Главу Белого дома заметили в аэропорту в штате Делавэр, садящимся в самолет до Вашингтона.
Ян Брацкий 2024-07-23 21:12:21
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency Global Look Press

Президент США Джо Байден впервые после объявления об отказе от президентской гонки появился на публике. Он попал в объективы журналистов, когда поднимался на борт самолета.

Ранее американские СМИ сообщили, что Джо Байден в предстоящую среду выступит с обращением к нации. Ожидается, что в своей речи глава Белого дома объяснит, почему он отказывается от дальнейшего участия в президентской гонке.

Напомним, в минувшее воскресенье американский лидер заявил, что не будет претендовать на переизбрание и призвал своих однопартийцев поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Джо Байден особо подчеркнул, что не собирается уходить в отставку и отработает весь положенный срок. Выборы нового президента состоятся в США в ноябре этого года.

В Кремле решение Байдена комментировать отказались. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос должен заботить американских избирателей.

#сша #Выборы #Белый дом #байден #Президент
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 