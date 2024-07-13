В МАК скопировали всю полетную информацию с черных ящиков SSJ-100

Черные ящики упавшего под Коломной «Суперджета» сильно повреждены, но специалисты смогли скопировать всю полетную информацию. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.

Следователи уже изъяли все документы на заводе в Луховицах, где ремонтировали лайнер.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия», - сообщили в Следственном комитете РФ.

С высоты птичьего полета хорошо видно, какой след оставил рухнувший самолет. Недалеко от места падения в деревне Малое Карасево спустя несколько часов после трагедии развернули оперативный штаб. Сотрудники МЧС обследуют территорию. Они фиксируют каждый кусок обшивки и любую деталь, которую находят. Им предстоит определить радиус разброса всех обломков.

Самолет упал в густом лесу и даже спустя сутки проехать на технике к месту падения «Суперджета» не представляется возможным. Поэтому сотрудники лесоохраны в составе нескольких десятков человек продолжают вырубать лесополосу.

«Сейчас все оперативные службы, в том числе Центроспас, в том числе сотрудники лесной охраны и сотрудники полиции производят сбор остатков. И для этого сбора мы распиливаем просеку, чтобы проехала специальная техника, забрала крупные фрагменты пострадавшего самолета», - объяснил старший участковый лесничий Коломенского участкового лесничества Александр Горячев.

Сейчас уже детально восстановлена хронология событий. Двенадцатого июля в 14 часов 52 минуты «Суперджет» вылетел с Луховицкого авиаремонтного завода в аэропорт Внуково, на место базирования. А в 14:55 экипаж подал сигнал бедствия, после чего перестал выходить на связь. Еще через пару минут авиадиспетчер обнаружил, что самолет резко снижается. В 15:00 он исчез с радаров на высоте 900 метров. Он упал на большой скорости и потом раздается взрыв - над лесом поднялось пламя.

«Подскочила с кровати, и к окну. У меня даже шторы зашатались, вот так и назад потом. У меня была первая мысль, что беспилотник где-то сбили. Даже не думала, что самолет разбился, конечно», - рассказала местная жительница.

Пилоты совершили подвиг, они смогли увести воздушное судно подальше от жилых домов. Благодаря этому никто на земле не пострадал. На борту были три члена экипажа. Их тела уже обнаружили на месте крушения. Для опознания потребуется генетическая экспертиза.

«Это очень страшно и спасибо огромное пилоту, что он увел самолет от наших домов. Потому что это была бы большая трагедия для нас всех», - сказала местная жительница.

Одной из основных версий крушения называют одновременный отказ сразу двух двигателей. Не исключают и попадания птиц в турбину. Расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет. Пролить свет помогут данные после расшифровки черных ящиков и анализ обломков. Их уже завтра начнут вывозить с места крушения для дальнейшей экспертизы.