На месте крушения самолета в Подмосковье найдены оба черных ящика

На месте крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье найдены оба бортовых самописца, более известных как черные ящики. Расшифровка их содержимого позволит пролить свет на причины трагедии, так как они записывают все технические параметры полета и переговоры членов экипажа.

«По нашей информации, черные ящики обнаружены. Следователи занимаются их изъятием. Все обстоятельства произошедшего проверяются следователями и сотрудниками оперативных служб», - рассказал и.о. руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Виктор Козлов.

Известно, что оба черных ящика в удовлетворительном состоянии. Их расшифровкой займутся эксперты подмосковного Научно-исследовательского института.

Ранее было опубликовано видео с места крушения самолета в лесу у деревни Большое Карасево. Прибывшие на место спасатели увидели большое количество обломков фюзеляжа и поваленных деревьев.

По одной из версий, вероятной причиной трагедии мог послужить отказ двигателя. Самолет направлялся во Внуково с завода в Луховицах. На борту находился только экипаж - все погибли.