Место падения Sukhoi Superjet показали с борта вертолета

Место крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet показали в борта вертолета. На кадрах видно, что воздушное судно разбилось в лесу, неподалеку от населенного пункта. Пилотам удалось увести падающую машину от жилых домов и тем самым избежать жертв и разрушений на земле.

Удар был большой силы, фрагменты фюзеляжа разбросало на сотни метров. Даже с воздуха видно большое количество обломков, поваленных и обгоревших деревьев.

Ранее поисковой группе удалось обнаружить оба черных ящика. Расшифровка данных бортовых самописцев позволит экспертам установить истинные причины трагедии.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Известно, что незадолго до падения самолет взлетел с завода в Луховицах и взял курс на Внуково. На борту находился экипаж из трех человек, все они погибли.

По предварительной версии, возможной причиной крушения стала техническая неисправность лайнера, а именно отказ двигателя. Такую версию не исключил заслуженный пилот, председатель комиссии по гражданской авиации общественного Совета «Ространснадзора» Олег Смирнов.