МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Место падения Sukhoi Superjet показали с борта вертолета

С высоты видно большое количество обломков и поваленные рухнувшим самолетом деревья.
Ян Брацкий 2024-07-12 22:30:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Место крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet показали в борта вертолета. На кадрах видно, что воздушное судно разбилось в лесу, неподалеку от населенного пункта. Пилотам удалось увести падающую машину от жилых домов и тем самым избежать жертв и разрушений на земле.

Удар был большой силы, фрагменты фюзеляжа разбросало на сотни метров. Даже с воздуха видно большое количество обломков, поваленных и обгоревших деревьев.

Ранее поисковой группе удалось обнаружить оба черных ящика. Расшифровка данных бортовых самописцев позволит экспертам установить истинные причины трагедии.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Известно, что незадолго до падения самолет взлетел с завода в Луховицах и взял курс на Внуково. На борту находился экипаж из трех человек, все они погибли.

По предварительной версии, возможной причиной крушения стала техническая неисправность лайнера, а именно отказ двигателя. Такую версию не исключил заслуженный пилот, председатель комиссии по гражданской авиации общественного Совета «Ространснадзора» Олег Смирнов.

#Самолет #Московская область #крушение #SSJ100 #Sukhoi Superjet
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 