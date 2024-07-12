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Sukhoi Superjet разбился в районе Коломны во время тестового полета

Как утверждается, борт вылетел с завода в Луховицах.
Анна Назайкина 2024-07-12 15:53:20
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet разбился в районе подмосковной Коломны во время тестового полета. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Как сообщили агентству, по предварительной информации, пассажиров на борту не было. В самолете находились три члена экипажа, рассказали в экстренных службах.

По данным «112», борт вылетел с завода в Луховицах, он направлялся в аэропорт Внуково.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что авиакатастрофа могла произойти в Подмосковье.

#Самолет #крушение #Трагедия #Sukhoi Superjet
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