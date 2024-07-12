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Глава Росавиации рассказал о работах на месте катастрофы Superjet 100

Расследование проводит сформированная Межгосударственным авиационным комитетом комиссия.
Владимир Рубанов 2024-07-12 23:09:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Росавиация

На борту разбившегося в Московской области самолета Sukhoi Superjet 100-95 были командир воздушного судна, второй пилот и бортпроводник, рассказал глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

По его словам, катастрофа произошла в 15 часов по московскому времени. Лайнер следовал с аэродрома Луховицы на аэродром Внуково. Полет проходил в соответствии с принятым планом и поступившей заявкой, которая была одобрена оперативными органами Единой системы организации воздушного движения, сказал глава Росавиации.

На месте крушения в Подмосковье нашли два бортовых самописца. Ранее сообщалось, что «черные ящики» в удовлетворительном состоянии. Специалисты Росавиации и ее подведомственных организаций завершили предварительную работу на месте катастрофы самолета.

Расследование авиакатастрофы проводит сформированная Межгосударственным авиационным комитетом комиссия, в которой участвует Росавиация.

Sukhoi Superjet 100-95 - это версия самолета с салоном на 95 мест. Ранее сообщалось, что самолет находился в воздухе более часа. Весь экипаж при крушении погиб. Борт упал в лесном массиве под Коломной, жертв среди местного населения нет.

По одной из версий, причиной крушения SSJ мог стать отказ двигателя.

#расследование #Московская область #авиакатастрофа #Sukhoi Superjet 100 #луховицы #Внуково #росавиация #Межгосударственный авиационный комитет #Коломна #SSJ 100
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