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Причиной крушения SSJ под Коломной мог стать отказ двигателя

ЧП произошло с самолетом, который был выпущен в 2014 году.
Анна Назайкина 2024-07-12 16:48:40
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet-100 мог разбиться в подмосковной Коломне из-за отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее стало известно, что воздушное судно упало недалеко от населенного пункта Апраксино. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. При этом жертв среди населения нет.

В ОАК сообщили, что ЧП произошло с самолетом, который выпустили в 2014 году. Сегодня он выполнял перегоночный рейс в аэропорт, при этом пассажиров на борту не было.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства трагедии. На месте работают соответствующие службы.

Глава Коломны Александр Гречищев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он уже выехал на место случившегося.

#Самолет #Подмосковье #крушение #Трагедия #отказ двигателя #Коломна #Sukhoi Superjet
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