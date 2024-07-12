Орбан и Трамп обсудили возможности мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает агентство Reuters.

«Обсуждение было о возможностях мира», - сказали в пресс-службе венгерского премьера.

Сообщается, что поездка Орбана к Трампу стала еще одним этапом в его «миротворческой миссии». При этом в агентстве отмечают, что подобная инициатива венгерского лидера по достижению мира на Украине вызвала гнев среди союзников НАТО и в Евросоюзе.

Сам же политик написал в своем аккаунте в X, что бывший президент США собирается решить «проблему» украинского кризиса.

Напомним, за последние две недели Орбан совершил визиты в Киев, Москву и Пекин. Основным вопросом на повестке стало установление мира на Украине и поиск самого короткого и быстрого пути для достижения этой цели.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в ЕС не давали Орбану мандата на ведение переговоров с Москвой и Пекином по этому вопросу, венгерский глава делает это от своего имени.