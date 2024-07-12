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Макрон признал право Орбана вести переговоры с Россией

Президент Франции заявил, что Орбан вправе вести переговоры с Москвой, но не от лица ЕС.
Владимир Рубанов 2024-07-12 02:44:40
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Переговоры Виктора Орбана с Россией и Китаем, касающиеся мирного урегулирования на Украине, - его личная инициатива, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии имеет право вступать в диалог с Россией и Китаем по этому вопросу, но ЕС не давал ему мандат на переговоры от своего имени, сказал Макрон.

Все руководители стран и правительств Евросоюза обладают суверенитетом и нельзя им запретить встречаться с тем или иным политиком, заявил французский лидер. Он отметил, что такие действия нужно координировать, а переговоры «не должны ослабить позиции Европы».

Орбан предпринял эти поездки как премьер-министр Венгрии, и состоявшиеся переговоры «ни к чему не обязывают» Брюссель, потому что он не предупредил коллег заранее, считает Макрон.

Президент Франции добавил, что не будет «читать мораль» Орбану и что контакты с Москвой могут быть полезными «в определенный момент».

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии посетил Киев, Москву, а затем Пекин. В ходе этих поездок обсуждалось возможное урегулирование украинского конфликта.

#Китай #Франция #Украина #Владимир Путин #Эмманюэль Макрон #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан #Визит
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