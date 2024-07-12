Макрон признал право Орбана вести переговоры с Россией

Переговоры Виктора Орбана с Россией и Китаем, касающиеся мирного урегулирования на Украине, - его личная инициатива, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии имеет право вступать в диалог с Россией и Китаем по этому вопросу, но ЕС не давал ему мандат на переговоры от своего имени, сказал Макрон.

Все руководители стран и правительств Евросоюза обладают суверенитетом и нельзя им запретить встречаться с тем или иным политиком, заявил французский лидер. Он отметил, что такие действия нужно координировать, а переговоры «не должны ослабить позиции Европы».

Орбан предпринял эти поездки как премьер-министр Венгрии, и состоявшиеся переговоры «ни к чему не обязывают» Брюссель, потому что он не предупредил коллег заранее, считает Макрон.

Президент Франции добавил, что не будет «читать мораль» Орбану и что контакты с Москвой могут быть полезными «в определенный момент».

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии посетил Киев, Москву, а затем Пекин. В ходе этих поездок обсуждалось возможное урегулирование украинского конфликта.