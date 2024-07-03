Зеленский засомневался после предложения Орбана прекратить огонь

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поделился впечатлениями от встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, назвав ее «несколько морозной». В частности, Орбан рассказал о реакции собеседника на идею о прекращении огня.

Так, Зеленский начал сомневаться, и в целом предложение временно прекратить огонь для начала переговоров с Россией не понравилось ему, отметил Орбан. Также он начал предлагать «поразмышлять и подумать» над этим вопросом. Свои мысли Орбан озвучил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», - уточнил премьер Венгрии.

Второго июля стало известно о прибытии на Украину Виктора Орбана для обсуждения мира на Украине. С момента начала там специальной военной операции в феврале 2022 года этот визит первый.

Ключевой темой беседы Орбана и Зеленского была заявлена возможность достижения мира на Украине. Но это ни к чему не привело - киевский режим отверг предложения Орбана о прекращении огня.