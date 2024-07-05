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Путин заявил, что РФ воспринимает визит Орбана как попытку восстановить диалог

Глава государства добавил, что Россия воспринимает визит Орбана как попытку придать дополнительный импульс восстановлению диалога.
Игнат Далакян 2024-07-05 17:08:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация воспринимает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с венгерским лидером.

«Воспринимаем это (приезд Орбана в Москву. - Прим. ред.) как попытку восстановить диалог (с Европейским союзом. - Прим. ред.) и придать ему дополнительный импульс», - заявил глава государства.

Напомним, что переговоры лидеров России и Венгрии завершились. Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Также они затронули темы международной и региональной политики, включая конфликт на Украине.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #переговоры #Виктор Орбан #встреча
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