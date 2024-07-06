Орбан объяснил визит в Москву интересами Венгрии и поиском мира

Визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан.

«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых - я друг мира. Это очень важно понимать», - заявил венгерский лидер в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по окончанию своего визита в Москву.

По словам Орбана, причиной переговоров с российским президентом является то, что он ищет самый короткий и самый быстрый путь остановить конфликт на Украине. Он отметил, что поиск решения украинского конфликта является его «христианской обязанностью».

Венгерский премьер-министр также добавил, что встреча Владимиром Путиным не стала для него новым опытом, поскольку он и ранее встречался с российским лидером.

Напомним, вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили вопросы, включая, связанные с украинским кризисом. Встреча продлилась более 2,5 часов.