Орбан назвал Китай ключевой силой для достижения мира на Украине

Премьер-министр Виктор Орбан назвал Китай «ключевой силой» в создании условий для разрешения украинского конфликта. Об этом венгерский лидер написал в своих социальных сетях после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

«Именно поэтому я приехал встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекин всего через два месяца после его официального визита в Будапешт», - написал политик в своем аккаунте в X.

В понедельник, 8 июля, лидеры Венгрии и Китая провели переговоры в Пекине, на встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. В данном случае Виктор Орбан посетил Китай в качестве лидера страны-председателя Совета ЕС, Венгрия вступила в эту должность 1 июля.

Ранее венгерский премьер также посетил Россию, Азербайджан и Украину. В Пекин он прибыл в рамках «продолжения мирной миссии».

Визит Си Цзиньпина в Венгрию состоялся в мае. По данным газеты Financial Times, в результате майского турне главы КНР Будапешт вошел в «круг друзей» Пекина и может рассчитывать на его дипломатическую и инвестиционную поддержку.