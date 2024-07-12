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Экипаж разбившегося в Подмосковье самолета погиб

По предварительным данным, самолет с экипажем на борту упал в Коломенском районе.
Ян Брацкий 2024-07-12 15:59:10
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Все трое пилотов, находившихся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли, сообщили оперативные службы. По предварительным данным, самолет упал в Коломенском районе.

«Проверяется информация... На место направлены оперативные службы. На борту был только экипаж из трех человек», - сообщили ТАСС в оперативных службах.

Там отметили, что перед падением самолет находился в воздухе более часа. Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet разбился во время тестового полета. По предварительной версии, он вылетел с завода в Луховицах и направлялся в аэропорт Внуково.

Предварительно, рухнувший пассажирский самолет долгое время кружил в районе Воскресенска. Сейчас на место вероятного крушения следуют экстренные службы.

#Самолет #Московская область #крушение #авиакатастрофа #SSJ100 #экипаж #Коломна
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