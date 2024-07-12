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МЧС: жертв среди населения при крушении SSJ-100 нет

По информации ведомства, воздушное судно упало в лесном массиве.
Ян Брацкий 2024-07-12 16:09:14
© Фото: gorod_podmoskove, telegram

В МЧС России подтвердили информацию о падении пассажирского самолета Sukhoi Superjet в Московской области. Там отметили, что лайнер рухнул в лесном массиве.

На его борту находились три члена экипажа. Предположительно, все они погибли, добавили в МЧС. Жертв среди населения нет.

Первые сообщения о крушении самолета появились в 15.30. Установлено, что воздушное судно совершало тестовый полет и следовало в аэропорт Внуково с завода в Луховицах.

На место падения лайнера следуют оперативные службы. Тем временем Следственный комитет РФ завел уголовное дело.

#в стране и мире #Самолет #Московская область #крушение #МЧС России #Sukhoi Superjet
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