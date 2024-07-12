МЧС: жертв среди населения при крушении SSJ-100 нет

В МЧС России подтвердили информацию о падении пассажирского самолета Sukhoi Superjet в Московской области. Там отметили, что лайнер рухнул в лесном массиве.

На его борту находились три члена экипажа. Предположительно, все они погибли, добавили в МЧС. Жертв среди населения нет.

Первые сообщения о крушении самолета появились в 15.30. Установлено, что воздушное судно совершало тестовый полет и следовало в аэропорт Внуково с завода в Луховицах.

На место падения лайнера следуют оперативные службы. Тем временем Следственный комитет РФ завел уголовное дело.