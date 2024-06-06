Столичный СК озвучил приоритетную версию убийства на западе Москвы

В Главном следственном управлении СК России по городу Москве заявили, что версия заказного убийства на западе столицы не подтверждается. Это стало известно после проведения первоначальных следственных действий.

Следствие придерживается того, что мотивом убийства стал личный конфликт между стрелком и жертвой. Отмечается, что между ними были разногласия на почве ревности.

«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности», - указали в пресс-службе столичного главка СК.

Как рассказала «Звезде» жительница двора на западе Москвы, где произошла трагедия, убитого мужчину не замечали в каких-либо конфликтах, междоусобицах и спорах во дворе.

По ее словам, убийца бегал просто по двору, заметил свою жертву, начал его гнать с выстрелами, со словами «Стоять, я буду стрелять!» и с ругательствами. После он его застрелил. Она предположила, что одним выстрелом нападавший выстрелил в ногу, а потом увидел, что «жертва шевелится, и два раза убил его выстрелом в голову».

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

Стрелка удалось задержать, его личность установили. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ликвидирован. При нем обнаружили огнестрельное оружие, на месте совершения преступления прокуроры нашли как минимум шесть гильз.

Также опубликованы кадры с места убийства на западе столицы.