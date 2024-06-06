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Очевидица рассказала, как киллер бегал за жертвой по московском двору

По словам очевидицы убийства, киллер с оружием бегал по двору за жертвой, призывая остановиться, стреляя и нецензурно ругаясь.
Дарина Криц 2024-06-06 13:10:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Убитого на западе Москвы мужчину не замечали в каких-либо конфликтах, междоусобицах и спорах во дворе. Подробностями произошедшей утром 6 июня расправы и о том, как убийца бегал с оружием по двору, поделилась местная жительница Валерия.

«В районе 10.30 часов утра мой муж проснулся от частых выстрелов из не автомата, а карабина, потому что между выстрелами были такие промежутки. Скорее всего, убийца бегал просто по двору, потому что, со слов дворника, он от него убежал тоже. Он в его взгляде, он был в фокусе тоже, и дворник, мамы с детьми - ну, то есть все гуляли в этот день. И он заметил вот эту жертву, начал гнать, соответственно, тоже вот так с выстрелами, со словами "Стоять, я буду стрелять!", с матными словами. И, соответственно, он его здесь застрелил», - сообщила женщина.

Валерия добавила, что услышала еще пару подобных выстрелов. Она предположила, что одним выстрелом нападавший выстрелил, «видимо, куда-то в ногу, а потом увидел, что жертва шевелится, и два раза убил его выстрелом в голову». После этого приехала Росгвардия, отметила она.

Ей удалось побывать за оцеплением, где, по ее словам, находится огромное количество сотрудников полиции, ДПС, Росгвардии и автомобили с номерами ФСО (Федеральной службы охраны РФ). Также, по словам Валерии, подобного происшествия у них во дворе никогда не было, а погибшего она видела прежде, назвала его «обычным спокойным молодым человеком без агрессии всякой».

До этого стало известно об обнаруженном на западе Москвы теле мужчины с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему»).

При задержании застреливший мужчину киллер был ликвидирован. Его личность установили, задержали, затем подозреваемый в убийстве оказал сопротивление и был ранен. Стрелявший - 1988 года рождения, при нем обнаружили огнестрельное оружие, на месте совершения преступления прокуроры нашли как минимум шесть гильз.

#убийство #силовики #наш эксклюзив #выстрелы #киллер #местная жительница #погоня за жертвой #запад Москвы
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