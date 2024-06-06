На западе Москвы нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.

Отмечается, что мужчину нашли на западе столицы на улице Алексея Свиридова. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. Уголовное дело возбудили по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), статьи 222 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему")», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они допрашивают очевидцев произошедшего и изучают записи с камер видеонаблюдения.

При этом в Главном управлении МВД указали, что было совершенно заказное убийство, во время которого неизвестный расстрелял погибшего.