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СК сообщил о задержании стрелявшего на западе Москвы

В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление и был ранен.
Алексей Курильченко 2024-06-06 13:10:28
© Фото: Прокуратура Москвы

Задержан предполагаемый киллер, стрелявший на западе Москвы. Подозреваемый в убийстве оказал сопротивление и был ранен. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

«Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен», - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

По данным московской прокуратуры, фигурант дела - 1988 года рождения. При нем было обнаружено огнестрельное оружие. На месте совершения преступления прокуроры обнаружили как минимум шесть гильз.

Напомним, что 6 июня на западе Москвы было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, погибшего звали Константин, убийца бегал за жертвой по двору на улице Алексея Свиридова и произвел в него несколько выстрелов.

#Москва #в стране и мире #Следственный комитет #Задержание
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