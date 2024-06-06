Появились кадры с места перестрелки с киллером на западе Москвы

Появились кадры с места перестрелки с киллером, убившим мужчину на западе Москвы.
На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов оцепили район, где произошло задержание подозреваемого. Также можно увидеть, как следователи изъяли предполагаемое орудие убийства.
Напомним, что в западных районах Москвы неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома. Жертвой убийства оказался системным администратором в одной из столичных фирм 1989 года рождения.
В настоящее время следователи устанавливают мотив преступления.
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