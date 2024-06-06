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Появились кадры с места перестрелки с киллером на западе Москвы

На видео видно, как полицейские оцепили район, где произошло задержание.
Глеб Владовский 2024-06-06 13:49:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры с места перестрелки с киллером, убившим мужчину на западе Москвы.

На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов оцепили район, где произошло задержание подозреваемого. Также можно увидеть, как следователи изъяли предполагаемое орудие убийства.

Напомним, что в западных районах Москвы неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома. Жертвой убийства оказался системным администратором в одной из столичных фирм 1989 года рождения.

В настоящее время следователи устанавливают мотив преступления.

#Москва #полиция #Задержание #наш эксклюзив #киллер
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