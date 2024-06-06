ТАСС: застреливший мужчину на западе Москвы киллер ликвидирован

Предполагаемый киллер, застреливший мужчину на западе Москвы, ликвидирован при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе отработки плана "Перехват" мужчина оказал полицейским вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки он был смертельно ранен», - заявили в силовых структурах.
Напомним, что на западе Москвы неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома. Жертвой убийства оказался системный администратор одной из столичных фирм 1989 года рождения.
Уточняется, что в настоящее время следователи устанавливают мотив преступления.
Обновлено в 13.17: в СК РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве на западе Москвы мужчина успешно задержан, но получил ранение.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»