Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово превысило 100 человек

Согласно последним данным, число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 100 человек.

В региональном Следственном комитете заявили, что информация о количестве жертв постоянно меняется, к настоящему времени известно о более 100 пострадавших. Об этом сообщил RT со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, данные меняются каждые 10-15 минут, так как пострадавшие обращаются за помощью в больницу. Точные данные, добавили в СК РФ Кемеровской области, пока не озвучиваются.

Также уточняется, что водитель трамвая был зажат в кабине, а у одной девушки открытый перелом голени, она в состоянии средней тяжести.

Немногим ранее «Звезда» показала кадры с места событий утреннего ДТП в Кемерово. На них видно, что на проходящем над проезжей частью мосту стоят три трамвайных вагона разных цветов.

Заднее стекло первого вагона и переднее у второго разбиты, окна деформированы. Также можно заметить, что поручни сломаны и лежат на полу, многие погнуты, так же как и сиденья.

Информация об аварии поступила около 07.30 по местному времени, тогда говорилось о 30 пострадавших на Логовом шоссе. Позже стало известно об их увеличении до 50 человек, затем до 67. Глава Кемерово озвучил, что один из пострадавших в ДТП скончался.

Два трамвая столкнулись ранним утром 6 июня. Местный портал сообщал, что трамвай №10 потерял управление и скатился с горы, набрав скорость порядка 80 километров в час. Он столкнулся с другим вагоном, а находившиеся внутри пассажиры вылетали на проезжую часть. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ тормозной системы.