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Число пострадавших в аварии с трамваями на Кузбассе увеличилось до 67

Ранним утром в Кемерово один из трамваев потерял управление и начал на большой скорости скатываться с горы, по пути столкнувшись с другим вагоном.
Дарина Криц 2024-06-06 07:40:06
© Фото: МВД России по Кемеровской области - Кузбассу

До 67 человек возросло число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерово. Обновленные данные предоставил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 (06:40 по московскому времени. - Прим. ред.) всего пострадали 67 человек», - написал в Telegram-канале Сердюк.

Он отметил, что три человека из них - в тяжелом состоянии (двое находятся в реанимации, один в операционной). Еще 10 человек отправлены на амбулаторное лечение.

Изначально сообщалось о 30 пострадавших, затем их число возросло до 50 человек.

ДТП с трамваями в Кемерове произошло ранним утром 6 июня. Местный портал сообщал, что на Логовом шоссе трамвай № 10 потерял управление и скатился с горы, набрав скорость порядка 80 километров в час. При этом он столкнулся с другим вагоном, а находившиеся внутри пассажиры вылетали на проезжую часть. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ тормозной системы.

#в стране и мире #Кемеровская область #авария #ДТП #Кемерово #кузбасс #Илья Середюк #врио губернатора #столкновение трамваев #число пострадавших
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