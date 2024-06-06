Глава Кемерово сообщил об одном погибшем в ДТП с трамваями

Один человек погиб в результате утреннего столкновения трамваев в Кемерово. Глава города Дмитрий Анисимов сообщил, что власти окажут семье погибшего необходимую поддержку.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку», - опубликовано его заявление в Telegram-канале.

Кроме того, состояние других госпитализированных не вызывает опасения у медицинского персонала. Из них 11 человек перевели на амбулаторное лечение, при этом нет необходимости в сдаче крови, добавил глава Кемерово.

В результате утреннего происшествия, по последним данным, пострадали 67 человек. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк сказал, что из них три человека в тяжелом состоянии - двое находятся в реанимации, один в операционной. Еще 10 человек отправлены на амбулаторное лечение.

Ранним утром 6 июня на Логовом шоссе трамвай №10 потерял управление и скатился с горы на скорости порядка 80 километров в час. Он столкнулся с другим вагоном, а находившиеся внутри пассажиры вылетали на проезжую часть.