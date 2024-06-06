Появились новые кадры последствий аварии с трамваями в Кемерове

После утреннего ДТП с трамваями в Кемерово появились кадры с места событий. На них видно, что на мосту, который проходит над проезжей частью, стоят три вагона трамвая разных цветов.

У центрального из них двери вывалились наружу и по бокам, часть корпуса трамвая повреждена - металл искорежен. Заднее стекло первого вагона и переднее у второго разбиты, окна деформированы.

Также на видеокадрах можно заметить, что поручни сломаны и лежат на полу, многие погнуты, также, как и сиденья.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, полиции и дорожных служб.

Напомним, что по последним данным в результате аварии пострадали не менее 67 человек. Как сообщил глава Кемерово Дмитрий Анисимов, один из них погиб.