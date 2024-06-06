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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово увеличилось до 50

40 человек госпитализировано, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Глеб Владовский 2024-06-06 07:07:17
© Фото: gumvd42 Telegram

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваем в Кемерово возросло до 50 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Дмитрий Анисимов.

«Доставлено (в больницу - Прим. ред.) 40 пострадавших после этого ДТП, трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи», - уточнил градоначальник.

Анисимов также отметил, что еще 10 человек самостоятельно обратились за медпомощью в травмпункты, с ними ведется работа.

Он также добавил, что в ближайшее время на маршрут выйдут бесплатные подвозящие автобусы. Причины ДТП не указываются.

Напомним, что 6 июня около в 03:30 по московскому произошло ДТП с двумя трамваями на шоссе Логовое в Кемерове в одноименной области.

#в стране и мире #ДТП #Кемерово #Трамваи
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