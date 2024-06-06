МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Кузбассе в ДТП с двумя трамваями пострадали 30 человек

В городе Кемерово произошло ДТП с двумя трамваями, в результате которого пострадали около 30 человек.
Мария Зайцева 2024-06-06 05:29:07
© Фото: gumvd42 Telegram

6 июня около 07:30 утра по местному времени (в 03:30 по московскому) произошло ДТП с двумя трамваями на шоссе Логовое в Кемерове в одноименной области. Об этом сообщает следственный комитет области в официальном телеграм-канале.

В салонах трамваев, которые столкнулись, находились пассажиры. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия в СК возбудили уголовное дело по 2 части 238 статьи УК РФ, подразумевающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего и проведения неотложных следственных действий.

#в стране и мире #Кемеровская область #ДТП #пострадавшие #Кемерово #кузбасс #Трамваи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 