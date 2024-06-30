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Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если так скажут его близкие

Сомнения в Байдене как кандидате на президентских выборах 2024 года усилились после его провала на дебатах с Трампом.
Елизавета Кондрикова 2024-06-30 00:14:32
© Фото: Derek French, Keystone Press Agency Globallookpress

Глава США, а также кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Джо Байден может покинуть гонку только в том случае, если того захотят его близкие - родственники и ближайшие советники. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.

В этот список попали его супруга Джилл Байден и сестра Валери, а также советник Тед Кауфман, издание называет их «кухонным кабинетом». Уточняется, что никакие слова экспертов, сообщения избирателей в соцсетях или мнения журналистов не изменят позиции президента.

О необходимости снять кандидатуру Байдена с президентских выборов активно заговорили после его провала на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, которые прошли 28 июня. После встречи Байден сам признал, что говорил и спорил «хуже», чем раньше.

С критикой в адрес действующего президента выступил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который призвал членов администрации главы государства отправить его в отставку. Газета Washington Post успела опубликовать список возможных кандидатов в президенты вместо Байдена.

#сша #дебаты #Джо Байден #выборы президента США #джилл байден
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